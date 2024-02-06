Безуглая - свободная, нардепку отпустили из "Слуги народа"

https://racurs.ua/n192130-bezuglaya-svobodnaya-nardepku-otpustili-iz-slugi-naroda.html

Ракурс

Народного депутата Мар’яну Безуглу виключили з партії «Слуга народу». Вона повідомила у Фейсбук, що її заяву задовольнила голова партії Олена Шуляк.

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Всі мої спроби доказати, що партії треба вибратися із зелених хмаринок 2019, змінити формат, позиціонування, розсекретити дані щодо воюючих членів партії, приділити увагу ідейній складовій та ризикам регіонального колабораціонізму, корупції тощо, — все ігнорувалося, — написала на прощання з партією Безугла.

«Ракурс» писав, що раніше 6 лютого депутати не змоглипроголосувати про винесення в залу постанови про звільнення Марʼяни Безуглої з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки та оборони.

Члени безпекового комітету раніше одноголосно рекомендували парламенту позбавити Безуглу посади заступника цього органу Ради. Але згодом обговорення відповідної постанови у сесійній залі не відбулося.