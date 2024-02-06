Звільнити Безуглу забракло голосів - у Раді знову відклали розгляд звільнення депутатки з посади у комітеті

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Верховна Рада знову не змогла звільнити Мар’яну Безуглу з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки та оборони.

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6 лютого у парламенті були тільки 190 голосів за таку постанову.

Сама Безугла напередодні голосування просила якнайшвидше затвердити її вихід із фракції «Слуга народу».

Відпустіть, — написала депутат, яка останнім часом відкрито критикує головкома Валерія Залужного та низку інших генералів.

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко зазначила, що голосів забракло попри домовленості на погоджувальній раді. За її словами, голосів не дали представники фракції «Слуга народу».

Це підтримали тільки 190 депутатів, «ЄС», «Голос», частина інших фракцій. Але не «слуги», — сказала вона.