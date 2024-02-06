Скандал на Берлінале - німці обурилися запрошенню на фестиваль правих популістів з АдН

https://racurs.ua/ua/n192113-skandal-na-berlinale-nimci-oburylysya-zaproshennu-na-festyval-pravyh-populistiv-z-adn.html

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Міжнародний Берлінський кінофестиваль ще не розпочався, а в Німеччині вже вибухнув скандал, пов’язаний із тим, що керівництво фестивалю надіслало запрошення на його урочисте відкриття 15 лютого двом політикам із правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН).

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Як пише «Німецька хвиля», різка публічна критика на адресу організаторів Берлінале і вимоги відкликати запрошення членам АдН змусила дирекцію фестивалю публічно давати пояснення.

Німецькі інформаційні агентства 5 лютого оприлюднили заяву директорки фестивалю Марієтте Ріссенбеек. Вона повідомила, що уповноважена федерального уряду з питань культури, сенат Берліна і німецькі депутати отримують запрошення на відкриття кінофестивалю за квотами.

Квитки поширюються серед демократично обраних депутатів усіх партій у Бундестазі та Бундесраті. Партія «Альтернатива для Німеччини» представлена в обох законодавчих органах Німеччини, тож політики АдН входять до складу комітетів з культури та інших парламентських комісій.

Цей факт «треба прийняти», — наголошує дирекція Берлінале.

Водночас у заяві підкреслюється, що члени партії АдН «представляють антидемократичні позиції», що суперечать цінностям Берлінале і співробітників фестивалю.

Ми виступаємо проти всіх форм маргіналізації та дискримінації і послідовно відстоюємо цінності відкритої світу ліберальної демократії, — наголошується в документі. — Людям, зокрема обраним представникам, які діють всупереч із цими фундаментальними цінностями, на Берлінале не раді.

Зірки кіно обурилися позицією керівництва Берлінале. В інтернеті з’явився відкритий лист (наразі його вже видалено), під яким поставили підписи понад 200 німецьких та закордонних кінематографістів та акторів. Вони вимагають відкликати запрошення для членів АдН. Десятки діячів кіно також висловили обурення на своїх сторінках у соціальних мережах.

Зірка німецького кінематографа Дезіре Носбуш написала в Instagram, що їй «відібрало мову», коли вона дізналася про цю новину. Акторка Дженніс Нівенер, яка зазвичай утримується від заяв з політичних приводів, закликала керівництво Берлінале «вжити заходів», щоб не допустити появи політиків від АдН на відкритті фестивалю.

Цього року українська письменниця Оксана Забужко увійшла до складу журі кінофестивалю «Берлінале». Поряд із кінофестивалями в Каннах і Венеції, Берлінале є одним із найбільших світових кінофестивалів. Цього року він триватиме з 15 до 25 лютого. Участь у конкурсній програмі візьмуть 20 фільмів.

Що з АдН

На початку лютого рейтинг німецьких ультраправих впав до мінімуму за півроку. «Альтернатива для Німеччини» втратила 2−3% і має 20% голосів. Популярність падає на тлі масових демонстрацій проти правого радикалізму.

Приводом для протестів стала участь представників АдН у зустрічі правих екстремістів біля Потсдама, про яку на початку січня повідомило видання Correctiv. Учасники обговорювали примус мільйонів іноземців і громадян Німеччини з міграційним корінням залишити країну.

Німці були шоковані, адже зустріч відбувалася в локації так званої Ванзейської конференції 1942 року, на якій нацисти обговорювали плани остаточного знищення євреїв. По Німеччині прокотилися і все ще тривають мітинги проти правого екстремізму та АдН. Розгорілися й дебати про заборону «Альтернативи для Німеччини», їй на федеральному рівні висунута підозра в екстремізмі.

Утім, зниження рейтингу АдН не додало популярності правлячій «світлофорній» коаліції із СДПН, «Зелених» та ВДП. У сумі вони мають лише 32% голосів. Міцні позиції тільки в опозиції з ХДС — понад 30% і у випадку політичних катаклізмів ХДС могла б сформувати коаліцію із соціал-демократами чи «Зеленими».