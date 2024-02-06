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"Дія" будет без повесток и выборов, но с новой услугой для влюбленных
«Дія» будет без повесток и выборов, но с новой услугой для влюбленныхhttps://racurs.ua/n192131-diya-budet-bez-povestok-i-vyborov-no-s-novoy-uslugoy-dlya-vlublennyh.htmlРакурс
Ні повісток, ні виборів у «Дії» не буде, але зʼявиться нова послуга.
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Найближчим часом у Мінцифри планують запустити послугу онлайн-шлюб. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Можна буде просто одружитися в «Дії» по відео. І це дозволить нашим військовим одружуватися по суті на дистанції, — сказав Федоров.
Він зазначив, що це буде «унікальна для всього світу послуга».
Для оформлення шлюбу буде потрібно кілька рівнів підтвердження особистостей молодят, у тому числі за допомогою відеозв’язку.
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