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Ракурс
"Дія" буде без повісток та виборів, але з новою послугою для закоханих

«Дія» буде без повісток та виборів, але з новою послугою для закоханих

6 лют 2024, 22:11
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Ні повісток, ні виборів у «Дії» не буде, але зʼявиться нова послуга.


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Найближчим часом у Мінцифри планують запустити послугу онлайн-шлюб. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Можна буде просто одружитися в «Дії» по відео. І це дозволить нашим військовим одружуватися по суті на дистанції, — сказав Федоров.

Він зазначив, що це буде «унікальна для всього світу послуга».

Для оформлення шлюбу буде потрібно кілька рівнів підтвердження особистостей молодят, у тому числі за допомогою відеозв’язку.

Джерело: Ракурс


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