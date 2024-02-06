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Ракета беспрепятственно пролетела над российским ЗРК С-300/С-400 в Крыму

Ракета беспрепятственно пролетела над российским ЗРК С-300/С-400 в Крыму (ВИДЕО)

6 фев 2024, 22:25
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У мережі опублікували відео прольоту Storm Shadow/Scalp EG над позиціями російської ППО в тимчасово окупованому Криму.


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На задньому плані можна побачити РЛС та пускові установки зі складу комплексу ЗРК С-300/С-400.

Коментатори стверджують, що ця ракета прямує в бік аеродрому «Бельбек», щоб уразити командний пункт 38-го авіаполку.

Ракета безперешкодно пролітає над пусковими установками ЗРК С-300/С-400. Заявлено, що відео зняли 31 січня 2024 року.

Росіяни проводжають її поглядом та нецензурними висловами.

Источник: Ракурс


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