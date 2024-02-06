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Ракета беспрепятственно пролетела над российским ЗРК С-300/С-400 в Крыму
Ракета беспрепятственно пролетела над российским ЗРК С-300/С-400 в Крыму (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192132-raketa-besprepyatstvenno-proletela-nad-rossiyskim-zrk-s-300-s-400-v-krymu-video.htmlРакурс
У мережі опублікували відео прольоту Storm Shadow/Scalp EG над позиціями російської ППО в тимчасово окупованому Криму.
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На задньому плані можна побачити РЛС та пускові установки зі складу комплексу ЗРК С-300/С-400.
Коментатори стверджують, що ця ракета прямує в бік аеродрому «Бельбек», щоб уразити командний пункт 38-го авіаполку.
Ракета безперешкодно пролітає над пусковими установками ЗРК С-300/С-400. Заявлено, що відео зняли 31 січня 2024 року.
Росіяни проводжають її поглядом та нецензурними висловами.
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