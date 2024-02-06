Ракета безперешкодно пролетіла над російським ЗРК С-300/С-400 у Криму

https://racurs.ua/ua/n192132-raketa-bezpereshkodno-proletila-nad-rosiyskym-zrk-s-300-s-400-u-krymu-video.html

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У мережі опублікували відео прольоту Storm Shadow/Scalp EG над позиціями російської ППО в тимчасово окупованому Криму.

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На задньому плані можна побачити РЛС та пускові установки зі складу комплексу ЗРК С-300/С-400.

Коментатори стверджують, що ця ракета прямує в бік аеродрому «Бельбек», щоб уразити командний пункт 38-го авіаполку.

Ракета безперешкодно пролітає над пусковими установками ЗРК С-300/С-400. Заявлено, що відео зняли 31 січня 2024 року.

Росіяни проводжають її поглядом та нецензурними висловами.