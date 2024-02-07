Российская ракета «Циркон». Фото:

https://racurs.ua/n192159-rossiya-7-fevralya-ispolzovala-dlya-udara-po-kievu-novuu-raketu-cirkon-smi.html

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Армія рф 7 лютого під час ракетних ударів по Києву могла використати нову ракету ЗМ22 «Циркон».

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Про використання ворогом цього боєприпасу, який рф називає «гіперзвуковим, вказують фото, які з’явились у мережі з дописами, про її збиття. Зокрема на одному з уламків присутнє маркування «3М22», що відповідає саме цій ракеті. Про це повідомило видання Defense Express.

Зазначається, що уламки цієї ракети знайшли у Дніпровському районі столиці. Повітряні сили ЗСУ не інформували про збиття цього виду боєприпасу. Однак о 07.46 повідомляли про наближення швидкісної ракети до столиці. У зведенні йшлося лише про крилаті ракети типу Х-555/101 та «Калібр».

Російська пропаганда називає ракету ЗМ22 «Циркон» гіперзвуковою. Однак фахівці сходяться у думці, що цей боєприпас, як і Х-47 «Кинджал» є твердопаливною ракетою, тобто просто розганяється до значної швидкості, нібито до 9 махів. Дальність її пуску частіше фігурує у межах 600 км, хоча часом декларується й 1 тис. км.

Нагадаємо, Повітряні сили 7 лютого повідомляли про знищення 44 повітряних цілей: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, трьох крилатих ракет «Калібр» та 15 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131».

Джерело: Defense Express