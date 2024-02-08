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Футбольні асоціації Йорданії, Палестини, Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ увійшли до 12 країн, які підписали лист до ФІФА із закликом усунути Ізраїль від міжнародних турнірів
через ситуацію в секторі Гази.
12 стран Ближнего Востока призвали ФИФА устранить Израиль
12 стран Ближнего Востока призвали ФИФА устранить Израильhttps://racurs.ua/n192178-12-stran-blijnego-vostoka-prizvali-fifa-ustranit-izrail.htmlРакурс
Футбольні асоціації Йорданії, Палестини, Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ увійшли до 12 країн, які підписали лист до ФІФА із закликом усунути Ізраїль від міжнародних турнірів
через ситуацію в секторі Гази.
Про це пише Sky Sports.
.
Документ направили всім 211 членам ФІФА та всім шести конфедераціям.
Гендиректор ізраїльської федерації Нів Гольдштейн висловив сподівання, що ФІФА не піде цим закликом.
Ізраїль в 1954 почав грати на міжнародних турнірах як член Азійської конфедерації, але стикався з відмовами суперників, а в 1974 був виключений з AFC. Повноправним членом УЄФА країна стала 1994 року.
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