Погиб летчик-штурмовик Рыков, на его счету было 385 боевых вылетов

Під час виконання бойового завдання 7 лютого загинув пілот Повітряних сил Владислав Риков. На рахунку в льотчика було 385 бойових вильотів.

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Він літав на Су-25.

Про загибель авіатора повідомила 299-а бригада тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова з посиланням на його побратима, льотчика-штурмовика Ростислава Лазаренка.

Вчора мені вирвали серце. 7 січня під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сімʼї, мій заступник — Владислав Риков. На його рахунку 385 бойових вильотів — це був найкращий льотчик і командир, якого я знав. Він прикривав мою спину з початку широкомасштабної війни як на землі, так і в повітрі, — написав Лазаренко.