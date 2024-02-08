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Погиб летчик-штурмовик Рыков, на его счету было 385 боевых вылетов
Погиб летчик-штурмовик Рыков, на его счету было 385 боевых вылетовhttps://racurs.ua/n192180-pogib-letchik-shturmovik-rykov-na-ego-schetu-bylo-385-boevyh-vyletov.htmlРакурс
Під час виконання бойового завдання 7 лютого загинув пілот Повітряних сил Владислав Риков. На рахунку в льотчика було 385 бойових вильотів.
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Він літав на Су-25.
Про загибель авіатора повідомила 299-а бригада тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова з посиланням на його побратима, льотчика-штурмовика Ростислава Лазаренка.
Вчора мені вирвали серце. 7 січня під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сімʼї, мій заступник — Владислав Риков. На його рахунку 385 бойових вильотів — це був найкращий льотчик і командир, якого я знав. Він прикривав мою спину з початку широкомасштабної війни як на землі, так і в повітрі, — написав Лазаренко.
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