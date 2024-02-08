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Сенат США провел процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Украине, скриншот видео

Сенат США принял процедурное решение, которое позволяет возобновить помощь Украине

8 фев 2024, 20:29
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Сенат США — верхня палата американського парламенту — надав необхідні 60 голосів в ході процедурного голосування за законопроект про спільну допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів.


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Про це повідомляє видання «Громадське».

Це ще не підсумкове голосування, але воно уможливлює прискорений розгляд документа. Наступне рішення за нижньою палатою — Палатою представників.

Законопроект передбачає:

  • 60 млрд дол. на підтримку України;
  • 14,1 млрд дол. на безпекову допомогу Ізраїлю;
  • 9,2 млрд дол. на гуманітарну допомогу;
  • 4,8 млрд дол. на підтримку регіональних партнерів в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Джерело: «Громадське»

Источник: Ракурс


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