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Сенат США провів процедурне голосування за законопроект, який передбачає допомогу Україні, скріншот відео

Сенат США ухвалив процедурне рішення, яке уможливлює поновлення допомоги Україні

8 лют 2024, 20:29
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Сенат США — верхня палата американського парламенту — надав необхідні 60 голосів в ході процедурного голосування за законопроект про спільну допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів.


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Про це повідомляє видання «Громадське».

Це ще не підсумкове голосування, але воно уможливлює прискорений розгляд документа. Наступне рішення за нижньою палатою — Палатою представників.

Законопроект передбачає:

  • 60 млрд дол. на підтримку України;
  • 14,1 млрд дол. на безпекову допомогу Ізраїлю;
  • 9,2 млрд дол. на гуманітарну допомогу;
  • 4,8 млрд дол. на підтримку регіональних партнерів в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Джерело: «Громадське»

Джерело: Ракурс


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