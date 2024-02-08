Сенат США ухвалив процедурне рішення, яке уможливлює поновлення допомоги Україні

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Сенат США провів процедурне голосування за законопроект, який передбачає допомогу Україні, скріншот відео
Сенат США ухвалив процедурне рішення, яке уможливлює поновлення допомоги Україніhttps://racurs.ua/ua/n192195-senat-ssha-uhvalyv-procedurne-rishennya-yake-umojlyvluie-ponovlennya-dopomogy-ukrayini.htmlРакурс
Сенат США — верхня палата американського парламенту — надав необхідні 60 голосів в ході процедурного голосування за законопроект про спільну допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів.
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Про це повідомляє видання «Громадське».
Це ще не підсумкове голосування, але воно уможливлює прискорений розгляд документа. Наступне рішення за нижньою палатою — Палатою представників.
Законопроект передбачає:
- 60 млрд дол. на підтримку України;
- 14,1 млрд дол. на безпекову допомогу Ізраїлю;
- 9,2 млрд дол. на гуманітарну допомогу;
- 4,8 млрд дол. на підтримку регіональних партнерів в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.
Джерело: «Громадське»