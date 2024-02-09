Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Жители Космача подали заявление в полицию из-за видео нападения, опубликованного в соцсетях

Жители Космача подали заявление в полицию из-за видео нападения, опубликованного в соцсетях

9 фев 2024, 17:26
999

Жителі села Космач Івано-Франківської області, які натовпом побили жінку, запідозривши її у «наведенні ТЦК», подали на неї заяву до поліції. Поліція отримала два звернення.


.

Одна жінка заявила, що побита наїхала їй на ногу своїм авто. Друга заява стосується публікації постраждалої відео інциденту. Жителі Космача вважають, що цим вона принизила їхню честь і гідність.

Поліція звернення зареєструвала та проводить перевірку.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області натовп перекрив дорогу в селі Космач, чекаючи, що військкомат «їде забирати чоловіків». Постраждали дві жінки та дитина, яких вважали «навідницями». Поліція пообіцяла «працювати» з громадами.

Постраждала, Іванна Ванджурак, опублікувала у Фейсбук два відео. Одне зроблене з салону автомобіля, інше знімав хтось із натовпу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров