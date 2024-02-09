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Жители Космача подали заявление в полицию из-за видео нападения, опубликованного в соцсетях
Жители Космача подали заявление в полицию из-за видео нападения, опубликованного в соцсетяхhttps://racurs.ua/n192222-jiteli-kosmacha-podali-zayavlenie-v-policiu-iz-za-video-napadeniya-opublikovannogo-v-socsetyah.htmlРакурс
Жителі села Космач Івано-Франківської області, які натовпом побили жінку, запідозривши її у «наведенні ТЦК», подали на неї заяву до поліції. Поліція отримала два звернення.
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Одна жінка заявила, що побита наїхала їй на ногу своїм авто. Друга заява стосується публікації постраждалої відео інциденту. Жителі Космача вважають, що цим вона принизила їхню честь і гідність.
Поліція звернення зареєструвала та проводить перевірку.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області натовп перекрив дорогу в селі Космач, чекаючи, що військкомат «їде забирати чоловіків». Постраждали дві жінки та дитина, яких вважали «навідницями». Поліція пообіцяла «працювати» з громадами.
Постраждала, Іванна Ванджурак, опублікувала у Фейсбук два відео. Одне зроблене з салону автомобіля, інше знімав хтось із натовпу.
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