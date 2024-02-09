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Жителі Космача подали заяву до поліції через відео сутички, опубліковане у соцмережах

Жителі Космача подали заяву до поліції через відео сутички, опубліковане у соцмережах

9 лют 2024, 17:26
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Жителі села Космач Івано-Франківської області, які натовпом побили жінку, запідозривши її у «наведенні ТЦК», подали на неї заяву до поліції. Поліція отримала два звернення.


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Одна жінка заявила, що побита наїхала їй на ногу своїм авто. Друга заява стосується публікації постраждалої відео інциденту. Жителі Космача вважають, що цим вона принизила їхню честь і гідність.

Поліція звернення зареєструвала та проводить перевірку.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області натовп перекрив дорогу в селі Космач, чекаючи, що військкомат «їде забирати чоловіків». Постраждали дві жінки та дитина, яких вважали «навідницями». Поліція пообіцяла «працювати» з громадами.

Постраждала, Іванна Ванджурак, опублікувала у Фейсбук два відео. Одне зроблене з салону автомобіля, інше знімав хтось із натовпу.

Джерело: Ракурс


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