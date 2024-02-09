В Днепре трагически погиб военный, освобожденный из плена 31 января

Українського військового, якого повернули до України під час обміну військовополонених, збив автомобіль у Дніпрі.

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Юрій Галкін перебував у полоні 2 роки. Його обміняли 31 січня. 8 лютого сталася аварія, у якій чоловік загинув від отриманих травм.

Сьогодні мого тата не стало… Його вбила не війна, ні куля, ні 2 роки в полоні… Він просто переходив дорогу і його збила машина. Я чекала твого дзвінка, як ти пообіцяв, але вже не дочекаюся, — повідомила донька, яка зараз знаходиться у Лісабоні.