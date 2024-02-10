Боец ВСУ за день уничтожил восемь единиц вражеской техники. Фото:

https://racurs.ua/n192248-boec-vsu-za-den-unichtojil-vosem-edinic-vrajeskoy-tehniki-video.html

Ракурс

Український військовий за час служби в Збройних силах України спопелив 25 російських танків та іншої броньованої техніки.

.

Лише за один день боєць Андрій знищив він одиниць бронетехніки загарбників. Це стало рекордом в українській армії. За свій професіоналізм він отримав звання Героя України. Про це повідомляється на YouTube-каналі військового телебачення України «Армія TV».

За його словами, під час свого першого виходу він уразив російський танк Т-90 з переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.

«Джавелін» нормально собі справився. Там «анологов в мире нет» не працює. Горить вони чудово і однаково, — розповів боєць.

Тепер Андрій мріє збити ворожий гелікоптер.

Нагадаємо, український снайпер Державної прикордонної служби із позивним Красівий мобілізувався майже з перших днів після початку повномасштабного вторгнення росіян й перетворився у справжнього професіонала. У бою з ворогом він показав надпотужну стійкість та витримку, бо 11 годин пролежав у засідці, щоб ліквідувати російського офіцера.