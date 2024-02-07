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Ракурс
Снайпер із позивним Красівий. Фото: ДПСУ

Снайпер 11 годин пролежав у засідці й знищив російського офіцера (ВІДЕО)

7 лют 2024, 18:49
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Український снайпер Державної прикордонної служби наводить жах на російських окупантів.


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Боєць із позивним Красівий мобілізувався майже з перших днів після початку повномасштабного вторгнення росіян. Свою майстерність та бойовий досвід він здобував на бойових позиціях під Мар’їнкою, Пісками, Лиманом. У бою з ворогом показав надпотужну стійкість та витримку, бо 11 годин пролежав у засідці, щоб ліквідувати російського офіцера. Про це 7 лютого повідомила ДПСУ.

Зазначається, що цього командира окупантів довелося вистежувати найдовше. Раніше ж він працював по інших російських цілях, зокрема кулеметниках та зв’язківцях.

Після 11 годин спостерігання мені вдалося з першого пострілу влучити у ціль, — розповів він.

Красівий використовує у боях дві гвинтівки — українську UAR-10 та американську Desert Tech HTI. Вітчизняна зброя призначена для знищення живої сили противника, а гвинтівка виробництва США може з легкістю пробити ворожі БТР, БМП, а звичайні пікапи прошиває наскрізь.

Снайпер із позивним Красівий. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, український журналіст Юрій Бутусов днями опублікував у мережі відео того, як снайпер Сил оборони ліквідував російського загарбника, який намагався замаскуватися, одягнувши так зване «пончо».

Джерело: Ракурс


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