На передовой у россиян заметили Starlink

https://racurs.ua/n192253-na-peredovoy-u-rossiyan-zametili-starlink.html

Ракурс

Видання Defence One стверджує, що російські окупанти використовують Starlink.

.

Раніше в соцмережах про це розповідали українські військові та волонтери.

Інформацію для видання надало два анонімних джерела. На їхню думку, ворог придбав старлінки через третю сторону. У ГУР раніше заявили, що перевіряють інформацію.

У SpaceX зазначають, що компанія не веде жодних справ із рф, або її військовими, а також з ОАЕ. При цьому, в компанії заявили, що будуть деактивувати термінали, які були отримані без відповідної ліцензії.

«Мілітарний» з посиланням на інженера Олега Куткова теж пише, що термінали активно закуповуються та перепродаються російськими реселлерами, закупівля йде через треті країни.

Власне термінали працюють виключно на території України. У 20-км зоні на передовій неможливо розрізнити те, якій стороні належить термінал. Це дає змогу росіянам на фронті теж користуватися Stаrlink.

Також останніми днями були скарги вад військових щодо якості зв’язку старлінків. За словами інженера, це банальне перенасичення зони терміналами — SpaceX вже думає над розв’язання проблеми.