Президент Венгрии ушла в отставку – это неприятная новость для Орбана и его партии

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Президент Угорщини Каталін Новак 10 лютого подала у відставку на тлі суспільного резонансу через її рішення помилувати засудженого у справі щодо педофілів. Парламент має обрати нового голову країни протягом 30 днів після припинення повноважень Новак.

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Днями президентка помилувала засудженого ексзаступника директора, який допомагав своєму начальнику зам’яти його інцидент зі знущаннями з кількох неповнолітніх хлопчиків у дитячому будинку.

Президент в Угорщині має переважно церемоніальні повноваження, основна влада зосереджена в руках уряду й особливо прем'єр-міністра, яким уже багато років залишається Віктор Орбан.

Але президент має право на помилування, й у квітні минулого року Новак помилувала 25 осіб з нагоди візиту Папи Римського до Угорщини.

Коли минулого тижня їхні імена були оприлюднені, у списку опинився заступник директора дитячого будинку, засуджений за прикриття свого начальника: його засудили до трьох років в’язниці за те, що змушував сиріт відмовитися від заяв на директора дитбудинку.

Відставка Новак — неприємна новина для Орбана та його партії «Фідес», пише BBC.

Вона — союзниця прем'єр-міністра, популярна постать у правлячій партії й одна з небагатьох жінок-політиків у країні, де домінують чоловіки. Посаду президента Новак займала з 2022 року.

Цей випадок поставив у вкрай скрутне становище правлячу партію, яка проповідує традиційні сімейні цінності.

Виступаючи в прямому ефірі на телебаченні Новак заявила, що помилувала, вважаючи, що засуджений «не скористався вразливістю дітей, які перебувають під його наглядом». Вона перепросила перед жертвами, які «могли подумати, що я не заступаюсь за них».

Я зробила помилку, оскільки помилування та відсутність пояснень сприяли виникненню сумнівів щодо нульової терпимості, яка застосовується до педофілії, — зазначила Новак.

Нового президента обере угорський парламент. Він матиме на це 30 днів від моменту припинення повноважень президента.