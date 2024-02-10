Сырскому назначили заместителей — что о них известно

https://racurs.ua/n192261-syrskomu-naznachili-zamestiteley-chto-o-nih-izvestno.html

Ракурс

Президент України 10 лютого провів нові кадрові призначення в армії.

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Заступниками головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського стали полковник Вадим Сухаревський (безпілотні системи і розвиток застосування дронів, колишній командир 59-ї ОМПБр) та полковник Андрій Лебеденко (інновації, технологічний компонент армії та бойових систем).

Герой України Вадим Сухаревський — новопризначений заступник головкома Сирського. В історію цієї війни він увійшов як перший офіцер ЗСУ, який у квітні 2014 року віддав наказ відкрити вогонь по бойовиках Гіркіна під Слов’янськом.

59-та бригада, яку Сухаревський очолив після початку повномасштабного вторгнення, брала участь в обороні Миколаєва, контрнаступі на Херсонщині, а зараз воює на Донецькому напрямку.

59 ОМПБр імені Якова Гандзюка навесні 2022 року на підступах до Миколаєва зупинила просування ворога, пішла в атаку і відкинула противника практично на 20 кілометрів від міста. Згодом розпочалася літня «епопея».

Від нас вимагалася активна артилерійська та позиційна робота. Знищення техніки, особового складу, унеможливлення логістики ворога, відрізання противника на правому березі від мостів через річку Дніпро, — розповідав згодом Сухаревський.

Під час наступальних дій у серпні бійці 59 ОМПБр витягували на себе резерви двох дивізій противника. Бували випадки, коли один танк вів успішний бій із дев’ятьма ворожими Т-72, Т-80 і Т-90.

Крім того, заступниками начальника Генерального штабу Збройних сил України стали: