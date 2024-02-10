Президент призначив нових заступників головнокомандувача ЗСУ Сирського

https://racurs.ua/ua/n192258-prezydent-pryznachyv-novyh-zastupnykiv-golovnokomanduvacha-zsu-syrskogo.html

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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що заступниками головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського стали:

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полковник Вадим Сухаревський — відповідатиме за безпілотні системи й розвиток застосування БПЛА;

полковник Андрій Лебеденко — відповідатиме за інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем.

Також президент погодив кандидатури заступників начальника Генерального штабу ЗСУ.

Ними стали бригадні генерали Володимир Горбатюк, Олексій Шевченко та Михайло Драпатий.

9 лютого президент визначився з кандидатурою на посаду начальника Генштабу. Замість Сергія Шаптали цю посаду зайняв генерал-майор Анатолій Баргилевич, який був командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.

10 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони у звʼязку з переходом на іншу роботу. Про те, якою буде нова посада Павлюка, не повідомляється.

Він був першим заступником міністра оборони України з лютого 2023 року. До цього він був заступником командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського; командувачем угруповання сил і засобів оборони Києва.

Медіа писали, що саме Павлюк мож очолити Сухопутні війська.