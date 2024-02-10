The New York Times: Україні вистачить снарядів ППО до березня, якщо не буде поповнень

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Запаси снарядів для ППО в українській армії постійно виснажуються, і якщо найближчим часом не буде поповнень, їх вистачить до березня.

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Про це пише The New York Times із посиланням на оцінку американських чиновників.

Без допомоги США попереджають співрозмовники видання, а також західні аналітики, «каскадний колапс» на фронті можливий вже цього року. Вони відзначають, що пройде ще як мінімум два місяці, перш ніж відсутність допомоги позначиться у широких масштабах. Однак без неї, за їхніми словами, важко уявити, як Україна може зберегти позиції на полі бою.

Чиновники та військові аналітики кажуть, що за такого розкладу вже до березня Україна важко проводити локальні контратаки, а до початку літа може постати перед труднощами при відбитті російських атак.

росії також буде складно швидко створити достатній потенціал для проведення великого наступу на сході України, зазначають аналітики. Швидше за все, російські війська просуватимуться вперед «незграбно і розрізнено», з великими втратами, припускають вони.

У цих умовах новому головнокомандувачем Олександру Сирському, зазначає The New York Times, доведеться зіткнутися з тими самими «похмурими розрахунками» і вирішувати, коли вартість захисту території переважує вигоду, отриману від шкоди противнику.

Як пише видання, йому неодноразово доводилося вирішувати це «криваве рівняння», проте критики нового головкому вказують, що його рішення не завжди були вірними — особливо у важких боях за Бахмут.

Українські війська перебувають у важкому становищі, залишаючись без військової допомоги з боку США, які не можуть виділити її через розбіжності у конгресі. Минулого тижня черговий проект про виділення Україні пакету військової допомоги на суму близько 60 мільярдів доларів зміг пройти попереднє схвалення сенаторів, і тепер він має пройти голосування — спочатку в сенаті, потім у палаті представників.

На думку військових аналітиків, без цієї допомоги Україна не буде «раптово розгромленою» у війні з росією, але «деградація її сил буде невблаганною». При цьому європейські країни, які також надають Україні допомогу, навряд чи зможуть заповнити нестачу постачання США.