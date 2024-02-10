Уничтожение украинцев на оккупированных территориях – продуманная политика рф

https://racurs.ua/n192264-unichtojenie-ukraincev-na-okkupirovannyh-territoriyah-produmannaya-politika-rf-schitaet-isw.html

Ракурс

Окупація України росією передбачає навмисну кампанію етнічної чистки, щоб окуповані українські території неможливо було повернути.

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Так вважають аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) у черговому звіті 10 лютого.

Вони вважають, що окупація України росією передбачає навмисну кампанію етнічної чистки, щоб окуповані українські території неможливо було повернути.

Російська окупаційна політика розрахована на те, щоб створити «незворотний вплив на кілька поколінь» та ізолювати Україну від Заходу. Для цього росіяни використовують «стратегію примусової депопуляції та повторного заселення», — йдеться у звіті.

Таким чином змінюється демографічну картину окупованих територій України.

Дослідниця ISW Кароліна Гірд каже, що Росія використовує цю тактику, яка вже «успішно працює" у випадку Криму і Донбасу, які були захоплені ще у 2014 році, адже «західні лідери регулярно запитують, чи варто Україні навіть намагатися звільнити Крим і частину Донбасу».