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Количество российских ракет в Черном море возросло, инфографика: ВМС ВСУ

Четыре носителя «калибров» держит россия в Черном море (ИНФОГРАФИКА)

11 фев 2024, 09:18
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У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 11 лютого, перебувають 14 російських кораблів, серед яких чотири носії російських крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 32 ракет.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів» із залпом до восьми ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 22 судна, з них одне рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — шість суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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