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Количество российских ракет в Черном море возросло, инфографика: ВМС ВСУ
Четыре носителя «калибров» держит россия в Черном море (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n192267-chetyre-nositelya-kalibrov-derjit-rossiya-v-chernom-more-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 11 лютого, перебувають 14 російських кораблів, серед яких чотири носії російських крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 32 ракет.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів» із залпом до восьми ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 22 судна, з них одне рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — шість суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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