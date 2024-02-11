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Кількість російських ракет у Чорному морі зросла, інфографіка: ВМС ЗСУ
Чотири носії «калібрів» тримає росія у Чорному морі (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n192267-chotyry-nosiyi-kalibriv-trymaie-rosiya-u-chornomu-mori-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 11 лютого, перебувають 14 російських кораблів, серед яких чотири носії російських крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 32 ракет.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів» із залпом до восьми ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 22 судна, з них одне рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — шість суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.