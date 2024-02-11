Кількість російських ракет у Чорному морі зросла, інфографіка: ВМС ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n192267-chotyry-nosiyi-kalibriv-trymaie-rosiya-u-chornomu-mori-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 11 лютого, перебувають 14 російських кораблів, серед яких чотири носії російських крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 32 ракет.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів» із залпом до восьми ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 22 судна, з них одне рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — шість суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.