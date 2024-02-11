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Захисники України ліквідували вже понад 395 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

930 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

11 лют 2024, 08:48
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 395 тис. 200 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 930 осіб. Про це сьогодні, 11 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 406 танків;
  • 11 тис. 956 бойових броньованих машин;
  • 9 тис. 475 одиниць артилерійських систем;
  • 981 одиницю РСЗВ;
  • 666 одиниць засобів ППО;
  • 332 літаки;
  • 325 гелікоптерів;
  • 7 тис. 257 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 881 крилату ракету;
  • 24 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 12 тис. 592 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 513 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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