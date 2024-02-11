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Захисники України знищили 40 «шахедів» в ніч на 11 лютого, фото: «Слово і Діло»
40 «шахедів» знищили сили ППО в ніч на 11 лютого (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n192265-40-shahediv-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-11-lutogo-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 лютого, здійснили чергову повітряну атаку дронами-камікадзе по Україні.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував загалом 45 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, котрі запускалися з двох районів тимчасово окупованого Криму:
- Балаклави;
- мису Чауда.
До відбиття повітряного нападу залучалися підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
В результаті бойової роботи знищено 40 «шахедів» противника у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей, — вказано в повідомленні.
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