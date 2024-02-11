Захисники України знищили 40 «шахедів» в ніч на 11 лютого, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n192265-40-shahediv-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-11-lutogo-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 лютого, здійснили чергову повітряну атаку дронами-камікадзе по Україні.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував загалом 45 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, котрі запускалися з двох районів тимчасово окупованого Криму:

Балаклави;

мису Чауда.

До відбиття повітряного нападу залучалися підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.