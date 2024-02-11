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Защитники Украины уничтожили 40 «шахедов» в ночь на 11 февраля, фото: «Слово и Дело»

40 «шахедов» уничтожили силы ПВО в ночь на 11 февраля (ИНФОГРАФИКА)

11 фев 2024, 08:17
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 лютого, здійснили чергову повітряну атаку дронами-камікадзе по Україні.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував загалом 45 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, котрі запускалися з двох районів тимчасово окупованого Криму:

  • Балаклави;
  • мису Чауда.

До відбиття повітряного нападу залучалися підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи знищено 40 «шахедів» противника у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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