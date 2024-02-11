Ракурсhttps://racurs.ua/
Защитники Украины уничтожили 40 «шахедов» в ночь на 11 февраля, фото: «Слово и Дело»
40 «шахедов» уничтожили силы ПВО в ночь на 11 февраля (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n192265-40-shahedov-unichtojili-sily-pvo-v-noch-na-11-fevralya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 лютого, здійснили чергову повітряну атаку дронами-камікадзе по Україні.
.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував загалом 45 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, котрі запускалися з двох районів тимчасово окупованого Криму:
- Балаклави;
- мису Чауда.
До відбиття повітряного нападу залучалися підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
В результаті бойової роботи знищено 40 «шахедів» противника у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей, — вказано в повідомленні.
Читайте также
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...