россия в третий раз провела модернизацию БПЛА Shahed-136. Фото: Defense Express

https://racurs.ua/n191843-rossiya-uluchshila-harakteristiki-shahed-136-chto-dobavili-v-dron.html

Ракурс

Російські окупанти продовжують покращувати характеристики ударного дрона Shahed-136.

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У безпілотник ворог додав кумулятивний та запалювальний ефекти. Зокрема, нова бойова частина «Шахеда» має індекс «БСТ-52» та є продовженням попередньої «МСНИ». Вона отримала додатковий кумулятивний та запалювальний ефекти. Це вже третя версія російської бойової частини після появи у липні 2023 року бойових частин з індексом «БСФ». Про це повідомило Defense Express.

Зазначається, що нову бойову частину знайшли у пофарбованому у чорний колір «Шахеді», який ворог днями спрямовував на українські міста. Фото цього дрона опубліковувала Нацполіція.

Маркування бойової частини містить індекс «БСТ-52», а також містить номер 206−2−23, який вказує на те, що її виробили у 2023 році. Точне значення «206−2» аналізується.

Бойова частина ударного БПЛА отримала кумулятивну виїмку, яка й відповідає за створення кумулятивного струменю.

Експерти наголошують, що найнебезпечнішим є додатковий термічний ефект при вибуху модернізованого «Шахеда», який забезпечується встановленими у середину бойової частини запалювальними елементами. Ймовірно, мова йде про термічні «шашки».

Нагадаємо, у серпні в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що російський військово-промисловий комплекс має намір виготовити по другому півріччі 1 тис. 300 баражуючих боєприпасів «Герань-2» — російського аналога іранського дрона-камікадзе «Шахед».

Джерело: Defense Express