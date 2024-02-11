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Защитники Украины ликвидировали уже более 395 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
930 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n192266-930-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 395 тис. 200 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 930 осіб. Про це сьогодні, 11 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 406 танків;
- 11 тис. 956 бойових броньованих машин;
- 9 тис. 475 одиниць артилерійських систем;
- 981 одиницю РСЗВ;
- 666 одиниць засобів ППО;
- 332 літаки;
- 325 гелікоптерів;
- 7 тис. 257 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 881 крилату ракету;
- 24 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 12 тис. 592 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 513 одиниць спеціальної техніки.
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