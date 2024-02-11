Защитники Украины ликвидировали уже более 395 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n192266-930-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 395 тис. 200 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 930 осіб. Про це сьогодні, 11 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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