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Количество российских ракет в Черном море уменьшилось, фото: «Википедия»
В Черном море уменьшилось количество носителей российских «калибров»https://racurs.ua/n192273-v-chernom-more-umenshilos-kolichestvo-nositeley-rossiyskih-kalibrov.htmlРакурс
росія зменшила кількість носіїв крилатих ракет «Калібр» у Чорному морі.
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Станом на 11.00 сьогоднішнього дня, 11 лютого, на бойовому чергуванні перебувають два ворожі надводні ракетоносії. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Зазначається, що сумарний залп «калібрів» із ракетоносії, які залишилися, становить до 16 ракет.
Рівень ракетної загрози — надзвичайно високий! Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно, — наголошують у Силах оборони.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Чорному морі перебували чотири російські носії «калібрів».
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