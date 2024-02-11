У Чорному морі зменшилася кількість носіїв російських «калібрів»

Кількість російських ракет у Чорному морі зменшилася, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n192273-u-chornomu-mori-zmenshylasya-kilkist-nosiyiv-rosiyskyh-kalibriv.html

Ракурс

росія зменшила кількість носіїв крилатих ракет «Калібр» у Чорному морі.

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Станом на 11.00 сьогоднішнього дня, 11 лютого, на бойовому чергуванні перебувають два ворожі надводні ракетоносії. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Зазначається, що сумарний залп «калібрів» із ракетоносії, які залишилися, становить до 16 ракет.

Рівень ракетної загрози — надзвичайно високий! Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно, — наголошують у Силах оборони.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Чорному морі перебували чотири російські носії «калібрів».