Новим командувачем Сухопутних військ став Олександр Павлюк

Олександр Павлюк, фото: Київська ОВА

https://racurs.ua/ua/n192272-novym-komanduvachem-suhoputnyh-viysk-stav-oleksandr-pavluk.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, призначив Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

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Відповідний указ № 69/2024 опублікований на сайті Офісу президента.

Раніше цю посаду обіймав новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Павлюк з березня 2014 року брав участь у відбиття російської агресії проти України. Під його командуванням 24-та окрема механізована бригада брала участь у боях за звільнення Слов’янська, Краматорська, Лисичанська та інших міст на Донеччині та Луганщині.

У березні 2017 року він став командувачем військ Оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ. Влітку 2020 року був призначений начальником підготовки командування Сухопутних військ.

У липні 2021 року обійняв посаду командувача Операції об'єднаних сил. Після початку повномасштабного російського вторгнення керував обороною населених пунктів на сході України.

З 15 березня по 21 травня 2022 року був очільником Київської ОВА. У лютому 2023 року його призначили першим заступником міністра оборони. З цієї посади його звільнили вчора, 10 лютого.