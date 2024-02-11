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Ракурс
Сергій Наєв, фото: «РБК-Україна»

Зеленський звільнив Наєва з посади командувача Об'єднаних сил

11 лют 2024, 11:32
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Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ, натомість призначивши на цю посаду Юрія Содоля.


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Про це йдеться в указах № 70/2024 та № 71/2024, опублікованих сьогодні, 11 лютого, на сайті Офісу президента.

Наєв був командувачем Об'єднаних сил з 27 березня 2020 року.

Содоль з 1988 по 1992 роки навчався в Сумському вищому артилерійському командному училищі.

З 2003 року служив у десантних військах. У 2007 був призначений командиром 25-ї повітрянодесантної бригади. З 2014 року брав участь у відбитті російської збройної агресії на сході України.

У 2015 році став першим заступник командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, у березні 2018 року — командувачем Морської піхоти. У грудні 2018 року отримав звання генерал-лейтенанта.

Юрій Содоль, фото: Міноборони

Джерело: Ракурс


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