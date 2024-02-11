Зеленский уволил Наева с должности командующего Объединенными силами

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Сергей Наев, фото: «РБК-Украина»
Зеленский уволил Наева с должности командующего Объединенными силамиhttps://racurs.ua/n192271-zelenskiy-uvolil-naeva-s-doljnosti-komanduuschego-obedinennymi-silami.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ, натомість призначивши на цю посаду Юрія Содоля.
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Про це йдеться в указах № 70/2024 та № 71/2024, опублікованих сьогодні, 11 лютого, на сайті Офісу президента.
Наєв був командувачем Об'єднаних сил з 27 березня 2020 року.
Содоль з 1988 по 1992 роки навчався в Сумському вищому артилерійському командному училищі.
З 2003 року служив у десантних військах. У 2007 був призначений командиром 25-ї повітрянодесантної бригади. З 2014 року брав участь у відбитті російської збройної агресії на сході України.
У 2015 році став першим заступник командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, у березні 2018 року — командувачем Морської піхоти. У грудні 2018 року отримав звання генерал-лейтенанта.
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