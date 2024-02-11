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На Дніпропетровщині в ніч на сьогодні, 11 лютого, оборонці неба збили два ворожі безпілотники у Дніпровському районі.
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Внаслідок падіння уламків виникла пожежа, яку оперативно загасили. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Поранений 39-річний чоловік. Його стан задовільний, лікуватиметься вдома, — зазначив чиновник.
Крім того, три обстріли з важкої артилерії пережила Нікопольщина.
Зброя агресора працювала по Мирівській і Марганецькій громадах, — зазначив Лисак. — Пошкоджені два приватні будинки та газопровід. В районі без загиблих й постраждалих.
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