Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских ударов по Днепропетровщине, фото: Сергей Лысак

На Днепропетровщине из-за обломков сбитых дронов пострадал мужчина (ФОТО)

11 фев 2024, 10:55
999

На Дніпропетровщині в ніч на сьогодні, 11 лютого, оборонці неба збили два ворожі безпілотники у Дніпровському районі.


.

Внаслідок падіння уламків виникла пожежа, яку оперативно загасили. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Поранений 39-річний чоловік. Його стан задовільний, лікуватиметься вдома, — зазначив чиновник.

Крім того, три обстріли з важкої артилерії пережила Нікопольщина.

Зброя агресора працювала по Мирівській і Марганецькій громадах, — зазначив Лисак. — Пошкоджені два приватні будинки та газопровід. В районі без загиблих й постраждалих.

Наслідки російських ударів по Дніпропетровщині, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров