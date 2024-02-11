Зеленский назначил новых командующих ДШВ и Сил терробороны

Владимир Зеленский, фото: congress.gov.ua

https://racurs.ua/n192274-zelenskiy-naznachil-novyh-komanduuschih-dshv-i-sil-terroborony.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, призначив Ігоря Плахуту командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ. Раніше цю посаду обіймав чинний начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.

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Про це йдеться у президентському указі № 74/2024, опублікованому сьогодні, 11 лютого, на сайті Офісу президента.

Плахута був командиром 169-го навчального центру Сухопутних військ ЗСУ, начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС.

Також Зеленський сьогодні указом № 73/2024 призначив Ігоря Скибюка командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Раніше цю посаду обіймав Максим Миргородський.

Скибюк з 1998 року служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Пройшов шлях від командира взводу до командира бригади. Брав участь у бойових діях на сході Україні після 2014 року. З 2023 року обіймав посаду начальника штабу — заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ.