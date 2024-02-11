россия столкнулась с дефицитом врачей из-за войны в Украине. Фото:

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Російське вторгнення в Україну могло призвести до браку медичних працівників по всій території рф.

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Після мобілізації армії росії у вересні 2022 року, медичних працівників попередили не залишати територію країни-агресора. Зрештою до 2% лікарів й медпрацівників втекли з рф, аби уникнути призову. Також до 3 тис. медиків могли бути мобілізовані для надання медичної допомоги на фронті в Україні. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії за 11 лютого.

Британці зазначають, що у листопаді минулого року російське МОЗ заявляло, що медичному сектору країни бракує майже 26 тис. 500 лікарів та 58 тис. 200 працівників середнього медичного персоналу. У 22 російських регіонах дефіцит медиків значний, а в семи областях — гострий.

У січні 2024 року стало відомо, що за попередні 15 місяців кількість лікарів у рф скоротилась на 7,5 тис. Росіяни не бажають працювати у цій сфері через низьку зарплату та довгий робочий день.

Важкий ресурсний і фінансовий тягар підтримки війни рф в Україні негативно впливає на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Немає жодних ознак того, що тенденція до скорочення кількості медичних працівників у росії зміниться протягом 2024 року, — зазначила британська розвідка.

Нагадаємо, місто Авдіївка зараз є місцем чи не найзапекліших боїв на фронті. Британська розвідка повідомляла, що російські штурми цього міста призвели до зростання жертв окупантів на 90%.