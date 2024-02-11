В Польше фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских фур. Фото:

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Ракурс

Польські фермери висипали на дорогу зерно з українських фур.

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Інцидент відбувся 11 лютого біля пункту пропуску «Дорогуськ» на кордоні з Україною. Близько 11.30 за місцевим часом до Польщі після прикордонного контролю в’їхали три вантажівки, якими керували українці. Мітингувальники не пропустили фури. Про це повідомив польський телеканал RMF24 із посиланням на представника комендатури муніципальної поліції Еву Чиж.

За її словами, блокувальники кордону в один момент відкрили причепи українських машин і частина зерна висипалася на дорогу. Після цього водії фур розвернули авто й попрямували у бік України.

Польська поліція запевняє, що якихось бійок після цього не було. Правоохоронці зараз з’ясовують всі подробиці події, вилучають докази, встановлюють особисті дані протестувальників. Матеріали направлять до прокуратури для проведення правової та кримінально-правової експертизи.

Нагадаємо, 9 лютого польські організатори блокування кордону з Україною заявили, що від часу попередніх протестів нічого не зроблено із проблемою технічного зерна з України й збіжжя «постійно прибуває до Польщі». Поляки вимагають стабілізації в країні, аби фермери могли «нормально працювати».

Крім того, польські фермери заявили, що вперше блокуватимуть експорт українських товарів залізницею.

Джерело: RMF24