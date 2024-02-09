Польські організатори блокади кордону назвали причини поновлення протестів

https://racurs.ua/ua/n192220-polski-organizatory-blokady-kordonu-nazvaly-prychyny-ponovlennya-protestiv.html

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Організатор акції протесту Роман Кондрув озвучив причини поновлення протестів.

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За його словами, від часу попередніх протестів нічого не зроблено із проблемою технічного зерна з України.

Воно постійно прибуває до Польщі. Тому аграрії розсердилися і вийшли на вулиці. Не ви, звичайні українці, але великі бізнесмени крутять великими грошима, світом і тією аграрною політикою керують. Не ви, звичайні українці, бо ви не маєте на те впливу, ви страждаєте через ту війну. Ми вам співчуваємо, але не можемо дивитись на те, як олігархи використовують вас і нас у тій політичній грі. Це вони заробляють велетенські гроші, вони загачуються, примножують капітал. А ви, бідні українці, і ми, поляки, польські фермери, страждаємо через це.

Поляки вимагають стабілізації в країні, аби фермери могли нормально працювати. Саме на цей час, поки все стабілізується, вони хочуть блокувати кордон. Згодом, коли ринок буде ліквідним, обіцяють не заважати ввозу з України будь-яких товарів на старих правилах.

Але на сьогодні ви просто поставили нас у глухий кут, і ми не можемо цього дозволити. Наші ринки зруйновані, ми не можемо ніде продати своїх продуктів, продаємо нижче ринкової ціни, — наголосив лідер акції протесту.