Ракурсhttps://racurs.ua/
Польские организаторы блокады границы назвали причины возобновления протестов
Польские организаторы блокады границы назвали причины возобновления протестовhttps://racurs.ua/n192220-polskie-organizatory-blokady-granicy-nazvali-prichiny-vozobnovleniya-protestov.htmlРакурс
Організатор акції протесту Роман Кондрув озвучив причини поновлення протестів.
.
За його словами, від часу попередніх протестів нічого не зроблено із проблемою технічного зерна з України.
Воно постійно прибуває до Польщі. Тому аграрії розсердилися і вийшли на вулиці. Не ви, звичайні українці, але великі бізнесмени крутять великими грошима, світом і тією аграрною політикою керують. Не ви, звичайні українці, бо ви не маєте на те впливу, ви страждаєте через ту війну. Ми вам співчуваємо, але не можемо дивитись на те, як олігархи використовують вас і нас у тій політичній грі. Це вони заробляють велетенські гроші, вони загачуються, примножують капітал. А ви, бідні українці, і ми, поляки, польські фермери, страждаємо через це.
Поляки вимагають стабілізації в країні, аби фермери могли нормально працювати. Саме на цей час, поки все стабілізується, вони хочуть блокувати кордон. Згодом, коли ринок буде ліквідним, обіцяють не заважати ввозу з України будь-яких товарів на старих правилах.
Але на сьогодні ви просто поставили нас у глухий кут, і ми не можемо цього дозволити. Наші ринки зруйновані, ми не можемо ніде продати своїх продуктів, продаємо нижче ринкової ціни, — наголосив лідер акції протесту.
Уранці 9 лютого польські фермери заблокували пункт пропуску «Шегині», не можуть проїхати всі види транспорту. Протестувальники пропускають тільки одну вантажівку на годину.
Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
За його словами, сьогодні вранці фермери розпочали блокування пункту пропуску на кордоні з Україною — «Медика — Шегині».
При чому вони заблокували рух не лише для вантажівок, а й для інших категорій транспорту, таких як легковики та автобуси.
Наразі на цьому пункті пропуску не відбувається руху ні на виїзд з Польщі, ні на в’їзд в Польщу.
Блокування залізниці
Крім того, польські фермери вперше блокуватимуть експорт українських товарів залізницею.
Польські фермери з 9 лютого перешкоджатимуть розвантаженню агропродукції з України в пункті пропуску «Хрубешув — Володимир-Волинський».
За інформацію від польської сторони, місцеві фермери заявили про намір від сьогодні, з 9 лютого, у пункті пропуску «Хрубешув — Володимир-Волинський» (ст. «Ізов») перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт і переміщенню їх на термінали по станції Хрубешув, — повідомили в Державній митній службі.
Водночас зазначається, що вантажі інших категорій переміщуватимуться без обмежень.
Позиція Варшави
Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що в деяких сферах буде необхідне повне блокування імпорту з України, як у випадку із зерновими. На його думку, протести фермерів на кордонах з Україною є прийнятними. Про це польський посадовець сказав в етері Polskie radio.
За словами міністра, може знадобитися повне блокування імпорту з України, зокрема цукру та м’яса птиці, — наразі відомство аналізує таку потребу. Свої вимоги міністерство Польщі подаватиме Єврокомісії, а також хоче закріпити їх у відносинах з Україною.
Ми будемо чітко домовлятися до кінця, тому що право на боці фермерів і Міністерства сільського господарства, яке має схожу позицію щодо фермерів, — додав він.
Як заявив Секерський, протести польських, французьких та німецьких фермерів «дуже допомогли» Польщі в тиску на Єврокомісію, тож він вважає це прийнятними формами протесту.
Фермери мають законні занепокоєння, очікування та вимоги щодо обмеження надмірного надходження товарів з України, а також з інших неєвропейських ринків до ЄС, особливо до Польщі, — сказав міністр.
За його словами, на Польщу та інші прикордонні країни найбільше вплинуло рішення ЄС лібералізувати торгівлю, дозволивши надходження товарів з України без мит.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...