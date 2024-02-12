В заповеднике "Киево-Печерская лавра" предлагают обменять останки Столыпина на пленных бойцов ВСУ

https://racurs.ua/n192295-v-zapovednike-kievo-pecherskaya-lavra-predlagaut-obmenyat-ostanki-stolypina-na-plennyh-boycov-vsu.html

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Директор заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко запропонував обміняти рештки Столипіна на полонених бійців ЗСУ.

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Остапенко зауважив у розмові з ТСН, що першим об'єктом, який був відреставрований в Успенському соборі, був пам’ятник не українським діячам, а саме діячу Російської імперії українофобу Петру Столипіну, назвавши це свідомою політикою російських маркерів.

Він закликав розпочати суспільний діалог щодо того, що робити з рештками російського діяча, наголосивши, що існує декілька варіантів.

Одна з ідей — внести його в обмінний фонд, — зазначив він. — У нас є загиблі герої, у нас є живі герої, які перебувають у полоні, у нас є наші українські видатні діячі, які перебувають у межах Російської Федерації і які закинуті, і ніхто не знає, де вони знаходяться.

На території Києво-Печерської лаври біля Трапезного храму є могила російського політичного діяча Петра Столипіна, якого 1911 року під час замаху було вбито в Оперному театрі в Києві. Сам Столипін у заповіті розпорядився, щоб його поховали у тому місті, де він помре.

8 лютого Київська міська рада передала у користування Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» земельні ділянки, на яких розташована обитель.

У заповіднику назвали рішення Київради «історичним», «доленосним» і таким, яке «дозволить Лаврі назавжди позбутися присутності „руского міра“ з його наративами, спрямованими на знищення української духовності та культури».

Рішення Київради «дозволить Національному заповіднику „Києво-Печерська лавра“ взяти повністю під охорону та контроль пам’ятки світового значення, які входять до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО».