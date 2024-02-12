Финляндия избрала президента, заявившего, что «путь к миру» в Украине лежит через поле боя

https://racurs.ua/n192300-finlyandiya-izbrala-prezidenta-zayavivshego-chto-put-k-miru-v-ukraine-lejit-cherez-pole-boya.html

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Новим президентом Фінляндії стане колишній прем'єр-міністр країни Олександр Стубб. Він здобув перемогу у другому турі президентських виборів над колишнім главою МЗС Пеккою Хаавісто.

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Після підрахунку 100% бюлетенів, повідомляє видання Yle, Стубб набрав 51,6% голосів, Хаавісто — 48,4%. Явка у другому турі склала 70,7% (у першому турі — 75%).

Хаавісто привітав Стубба з перемогою і назвав його «придатною людиною» для роботи президентом.

Стубб на прес-конференції пізно ввечері 11 лютого заявив, що обрання президентом — «найбільша честь у його житті», передає ВВС News. На його думку, Фінляндія «стоїть на порозі нової ери, оскільки міжнародні правила оспорюються з різних сторін».

Він зазначив, що не бачить можливості «політичного діалогу» з президентом рф володимиром путіним, доки росія веде війну проти України.

Ми всі хочемо знайти шлях до світу, але мені здається, що зараз цей шлях лежить тільки через поле бою, — сказав Стубб. Він додав, що зараз «все, що нам потрібно зробити, це надати рішучу підтримку Україні».

Олександру Стуббу 55 років. Він йшов на вибори від правоцентристської Національної коаліції. Стубб обіймав кілька міністерських постів, а у 2014−2015 роках був прем'єр-міністром Фінляндії. 2017 року він пішов із фінської політики. Повернутись у політику його попросив лідер «Нацкоаліції» та чинний прем'єр Петтері Орпо, зокрема через війну в Україні та складну ситуацію в Європі.

У ході трьох конституційних реформ (у 1991, 2000 та 2012 роках) повноваження президента Фінляндії помітно скоротилися. Глава держави, наприклад, може розпустити парламент, але якщо його попросить про це прем'єр-міністр. А закон, який лідер країни відмовився підписати, повертається до парламенту, де депутати мають право прийняти його і без президентського підпису, якщо проект схвалить більшість із них.