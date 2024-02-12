Forbes пишет, что Украина перебросила в Авдеевку «одну из своих лучших бригад» — 3-ю штурмовую

https://racurs.ua/n192299-ukraina-perebrosila-v-avdeevku-odnu-iz-svoih-luchshih-brigad-forbes.html

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Україна, можливо, перекинула в Авдіївку «одну зі своїх найкращих бригад» — 3-ю штурмову.

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Про це пише Forbes, не називаючи джерел такої інформації. видання припускає, що нові сили намагатимуться відсунути армію рф від головної асфальтованої дороги, що веде до центру Авдіївки, на вулицю Грушевського.

Генерал Тарнавський у суботу повідомляв, що ЗСУ у місті тримають оборону та «свіжі сили вже вступили в бої».

Те, що українці посилять Авдіївку, не було вирішено наперед. Очевидно, вирішивши залишитися і битися, українські сили йдуть на величезний ризик. Можливо, це було рішення не Тарнавського, — пише видання і нагадує про заміну головкома ЗСУ минулого тижня.

Можливо, що, просуваючи Сирського, Зеленський дав зрозуміти, що має намір боротися за Авдіївку. Навіть високою ціною, — розмірковують журналісти.

Вони вважають, що задумом командування може бути створення в Авдіївці «пастки виснаження» армії рф, як було в Бахмуті. Проте наголошують на дефіциті снарядів.

Коли не залишиться боєприпасів, не матиме значення, чи буде в Авдіївці одна українська бригада чи дві. А рішення українського командування посилити місто в кращому разі буде спірним. У гіршому випадку це може призвести до кривавої бійні для українських військ, які спробують бігти на захід із міста, яке вони більше не зможуть захистити, — пише Forbes.

Нагадаємо, що раніше 3-я штурмова бригада була основною ударною силою в контрнаступі ЗСУ під Бахмутом, який тривав з травня по листопад, проте не призвів до вирішення завдання охоплення Бахмута з флангів з наступним виходом звідти російських військ (зараз під Бахмутом наступають росіяни).

Згодом 3-ю бригаду у грудні 2023 року вивели в тил на відновлення.