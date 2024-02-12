Маск открестился от продажи россиянам Starlink

https://racurs.ua/n192302-mask-otkrestilsya-ot-prodaji-rossiyanam-starlink.html

Ракурс

Ілон Маск заперечив, що його компанія SpaceX продає в росію Starlink прямо чи опосередковано. Однак використання терміналів супутникового зв’язку росіянами розширюється — проте не в самій росії, а на окупованих українських територіях.

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Наразі мапа доступності Starlink показує наявність покриття майже по всій Україні, крім окупованих з 2014 року районів Донеччини, Луганщини й Криму.

У своєму мікроблозі X бізнесмен назвав ці повідомлення «помилковими», заявивши, що «американське аерокосмічне приватне підприємство SpaceX не продає росії ці термінали».

У низці неправдивих новин стверджується, що SpaceX продає термінали Starlink росії. Це категорична неправда. Наскільки нам відомо, жоден Starlink не був проданий Росії прямо або побічно, — зазначив він.

Українська розвідка тим часом підтверджує використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими окупантами на фронті.

ГУР зазначає, що радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї ОДШБр ЗС РФ, які діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.