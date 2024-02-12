Россияне построили 30-километровую линию обороны из более двух тысяч железнодорожных вагонов

https://racurs.ua/n192301-rossiyane-postroili-30-kilometrovuu-liniu-oborony-iz-bolee-dvuh-tysyach-jeleznodorojnyh-vagonov.html

Ракурс

Росіяни збудували 30 кілометрову лінію оборони з більш ніж двох тисяч залізничних вагонів.

.

Про це повідомила аналітична спільнота DeepState у своєму ТГ-каналі.

Безперервна конструкція тягнеться по гілці від залізничного вокзалу в окупованій Оленівці до Волновахи та налічує близько 2100 вагонів різного типу.

Повідомляється, що зведення цього масивного оборонного рубежу розпочалося у липні 2023 року. Для його побудови, вочевидь, використовувався рухомий склад, викрадений з тимчасово окупованих територій.

Така оборонна споруда, що фактично являє собою суцільну стіну — це дуже серйозна перешкода на шляху військ.

Враховуючи, що деякі відрізки залізничного шляху збудовані з високим земляним полотном (насипом, що розподіляє навантаження на ґрунт), така лінія оборони є повноцінним оборонним валом.

Її подолання можливе тільки після проведення масштабних інженерних робіт: розчеплення вагонів, зняття з колій або переміщення в інше місце. Однак ці інженерні роботи будуть супроводжуватися протидією російських засобів ураження.

Одночасно з проблемами для українських військ, така лінія оборони створює проблеми для російських: логістика для передових позицій може бути ускладнена через перешкоду, крім того, такий бар'єр створює перешкоду для маневру.

Це є дуже специфічною інженерною спорудою, ефективність якої оцінити складно. Задум зрозумілий — перешкода для просування Сил Оборони. ЇЇ цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий, — пише команда DeepState.

Росіяни не вперше будують величезні інженерні загородження у рамках повномасштабної російсько-української війни. У квітні 2023 року стало відомо, що росіяни збудували суцільний 70-кілометровий протитанковий рів на Запоріжжі, який простягнувся від селища Семенівка до населеного пункту Маринівка.