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Россияне построили 30-километровую линию обороны из более двух тысяч железнодорожных вагонов
Россияне построили 30-километровую линию обороны из более двух тысяч железнодорожных вагоновhttps://racurs.ua/n192301-rossiyane-postroili-30-kilometrovuu-liniu-oborony-iz-bolee-dvuh-tysyach-jeleznodorojnyh-vagonov.htmlРакурс
Росіяни збудували 30 кілометрову лінію оборони з більш ніж двох тисяч залізничних вагонів.
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Про це повідомила аналітична спільнота DeepState у своєму ТГ-каналі.
Безперервна конструкція тягнеться по гілці від залізничного вокзалу в окупованій Оленівці до Волновахи та налічує близько 2100 вагонів різного типу.
Повідомляється, що зведення цього масивного оборонного рубежу розпочалося у липні 2023 року. Для його побудови, вочевидь, використовувався рухомий склад, викрадений з тимчасово окупованих територій.
Така оборонна споруда, що фактично являє собою суцільну стіну — це дуже серйозна перешкода на шляху військ.
Враховуючи, що деякі відрізки залізничного шляху збудовані з високим земляним полотном (насипом, що розподіляє навантаження на ґрунт), така лінія оборони є повноцінним оборонним валом.
Її подолання можливе тільки після проведення масштабних інженерних робіт: розчеплення вагонів, зняття з колій або переміщення в інше місце. Однак ці інженерні роботи будуть супроводжуватися протидією російських засобів ураження.
Одночасно з проблемами для українських військ, така лінія оборони створює проблеми для російських: логістика для передових позицій може бути ускладнена через перешкоду, крім того, такий бар'єр створює перешкоду для маневру.
Це є дуже специфічною інженерною спорудою, ефективність якої оцінити складно. Задум зрозумілий — перешкода для просування Сил Оборони. ЇЇ цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий, — пише команда DeepState.
Росіяни не вперше будують величезні інженерні загородження у рамках повномасштабної російсько-української війни. У квітні 2023 року стало відомо, що росіяни збудували суцільний 70-кілометровий протитанковий рів на Запоріжжі, який простягнувся від селища Семенівка до населеного пункту Маринівка.
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