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Игрока сборной Украины по баскетболу зарезал 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения
Игрока сборной Украины по баскетболу зарезал 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения — Bildhttps://racurs.ua/n192308-igroka-sbornoy-ukrainy-po-basketbolu-zarezal-15-letniy-shkolnik-nemecko-tureckogo-proishojdeniya.htmlРакурс
Гравця збірної України з баскетболу зарізав 15-річний німецький школяр.
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Про це повідомило джерело німецького видання BILD.
Напередодні в місті Оберхаузен на заході ФРН убили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Він виступав за молодіжну збірну України, а через війну перебрався до Німеччини та грав у німецькому клубі Art Giants Düsseldorf.
За даними BILD, приблизно о 20.00 він повертався додому з 18-річним товаришем по команді Артемом Козаченком. В автобусі у них почалася лайка зі школярами. Коли спортсмени вийшли з автобуса біля залізничного вокзалу, підлітки напали на них із ножами.
Від отриманих ран Єрмаков помер у лікарні. Козаченка тяжко поранено. Злочин потрапив на камери відеоспостереження.
У ніч проти понеділка поліція затримала двох підозрюваних. Головний із них — 15-річний школяр німецько-турецького походження з Гельзенкірхена. Він уже відомий поліції як злочинець, який вчинив кілька нападів та пограбувань.
Другий — 14-річний школяр німецько-грецького походження з міста Херне, також відомий поліції. Першого заарештували, іншого передано опікунам.
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