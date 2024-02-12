"Стугна" против пехоты россиян - видео сочного попадания

https://racurs.ua/n192307-stugna-protiv-pehoty-rossiyan-video-sochnogo-popadaniya.html

Ракурс

Український розрахунок «Стугни» знищує численну штурмову групу російських окупантів.

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Таке відео оприлюднили в мережі 12 лютого.

На ньому пряме влучання по групі російських піхотинців, що покірно йдуть у «м'ясні штурми» на Донбасі. Відмінна робота наших воїнів за допомогою ракети із ПТРК «Стугна» дозволила знищити до десятка росіян.

Протитанкісти з 80-ї галицької ОДШБр наразі захищають Донбас. Вони працюють з українськими ПТРК «Скіф» та «Стугна». Тут воюють як професійні військові, так і ті, хто взялись до зброї лише з початком повномасштабного вторгнення.