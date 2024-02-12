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Ракурс
СБУ и НАБУ провели обыски у экснардепа Пашинского по делу о передаче топлива Курченко армии

СБУ и НАБУ провели обыски у экснардепа Пашинского по делу о передаче топлива Курченко армии

12 фев 2024, 12:41
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СБУ і НАБУ провели обшуки в екснардепа Сергія Пашинського.


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За його словами, обшук стосувався справи щодо передачі «палива Курченка» державі. Пашинський заперечив інформацію про те, що йому вручили підозру.

У квітні 2014 року Пашинський як в.о. голови Адміністрації президента ініціював передання майже 100 000 тонн нафтопродуктів групи компаній «Східноєвропейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК) на потреби ЗСУ. Згодом з’ясувалося, що нафтопродукти з нафтобаз власника групи компаній СЄПЕК Курченка передали компанії, яка належала однокласнику Пашинського — бізнесмену Сергію Тищенку.

Зараз Пашинський є очільником Національної асоціації підприємств оборонної промисловості. У лютому 2022 року компанія, пов’язана Сергієм Пашинським, стала найбільшим приватним постачальником зброї для уряду. Однак схема закупівлі снарядів, куль та бомб передбачала перепродаж зброї великій кількості посередників — це призвело до значного збільшення її ціни.

Пашинський нагадав, що майже 100 тис. т нафтопродуктів, якими володів олігарх Курченко, у 2014 передали державним нафтовим операторам. У 2015 Пашинський звернувся до президента з проханням покрити дефіцит палива армії цим паливом.

З березня 2022-го я очолюю Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України. Мене не треба шукати чи обшукувати — за цей час я жодного разу не покидав Україну. Підприємства-учасники Асоціації виробляють безпілотники, артилерію, бронетехніку, боєприпаси, станції РЕБ та РЛС. Кожного дня ми переживаємо загибель близьких, російські бомбардування, аудити ДАСУ. Як голова Асоціації і координатор багатьох оборонних програм, в мене лише прохання до слідчих — не відривайте мене Курченком, будь ласка, — прокоментував він.

Источник: Ракурс


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