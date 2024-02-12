СБУ и НАБУ провели обыски у экснардепа Пашинского по делу о передаче топлива Курченко армии

https://racurs.ua/n192306-sbu-i-nabu-proveli-obyski-u-eksnardepa-pashinskogo-po-delu-o-peredache-topliva-kurchenko-armii.html

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СБУ і НАБУ провели обшуки в екснардепа Сергія Пашинського.

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За його словами, обшук стосувався справи щодо передачі «палива Курченка» державі. Пашинський заперечив інформацію про те, що йому вручили підозру.

У квітні 2014 року Пашинський як в.о. голови Адміністрації президента ініціював передання майже 100 000 тонн нафтопродуктів групи компаній «Східноєвропейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК) на потреби ЗСУ. Згодом з’ясувалося, що нафтопродукти з нафтобаз власника групи компаній СЄПЕК Курченка передали компанії, яка належала однокласнику Пашинського — бізнесмену Сергію Тищенку.

Зараз Пашинський є очільником Національної асоціації підприємств оборонної промисловості. У лютому 2022 року компанія, пов’язана Сергієм Пашинським, стала найбільшим приватним постачальником зброї для уряду. Однак схема закупівлі снарядів, куль та бомб передбачала перепродаж зброї великій кількості посередників — це призвело до значного збільшення її ціни.

Пашинський нагадав, що майже 100 тис. т нафтопродуктів, якими володів олігарх Курченко, у 2014 передали державним нафтовим операторам. У 2015 Пашинський звернувся до президента з проханням покрити дефіцит палива армії цим паливом.