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СБУ і НАБУ провели обшуки в екснардепа Пашинського
СБУ і НАБУ провели обшуки в екснардепа Пашинського у справі про передачу пального Курченка арміїhttps://racurs.ua/ua/n192306-sbu-i-nabu-provely-obshuky-v-eksnardepa-pashynskogo.htmlРакурс
СБУ і НАБУ провели обшуки в екснардепа Сергія Пашинського.
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За його словами, обшук стосувався справи щодо передачі «палива Курченка» державі. Пашинський заперечив інформацію про те, що йому вручили підозру.
У квітні 2014 року Пашинський як в.о. голови Адміністрації президента ініціював передання майже 100 000 тонн нафтопродуктів групи компаній «Східноєвропейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК) на потреби ЗСУ. Згодом з’ясувалося, що нафтопродукти з нафтобаз власника групи компаній СЄПЕК Курченка передали компанії, яка належала однокласнику Пашинського — бізнесмену Сергію Тищенку.
Зараз Пашинський є очільником Національної асоціації підприємств оборонної промисловості. У лютому 2022 року компанія, пов’язана Сергієм Пашинським, стала найбільшим приватним постачальником зброї для уряду. Однак схема закупівлі снарядів, куль та бомб передбачала перепродаж зброї великій кількості посередників — це призвело до значного збільшення її ціни.
Пашинський нагадав, що майже 100 тис. т нафтопродуктів, якими володів олігарх Курченко, у 2014 передали державним нафтовим операторам. У 2015 Пашинський звернувся до президента з проханням покрити дефіцит палива армії цим паливом.
З березня 2022-го я очолюю Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України. Мене не треба шукати чи обшукувати — за цей час я жодного разу не покидав Україну. Підприємства-учасники Асоціації виробляють безпілотники, артилерію, бронетехніку, боєприпаси, станції РЕБ та РЛС. Кожного дня ми переживаємо загибель близьких, російські бомбардування, аудити ДАСУ. Як голова Асоціації і координатор багатьох оборонних програм, в мене лише прохання до слідчих — не відривайте мене Курченком, будь ласка, — прокоментував він.